Felix Magath in Mannheim und die Lust aufs Traineramt

Felix Magath, einer der erfolgreichsten Fußballspieler und Trainer Deutschlands, warb am Donnerstag beim Benefizspiel in Mannheim für die Herzstiftung - inklusive einer Botschaft.

Felix Magath, Fußballprofi, Nationalspieler und Erfolgstrainer war am Donnerstagabend beim Benefizspiel der Deutschen Herzstiftung in Mannheim dabei. Der frühere HSV-Spieler begleitete das HSV-Damenteam, das gegen eine Mannschaft der Deutschen Herzstiftung antrat. "Kicken gegen Vorhofflimmern" hieß das Motto der Deutschen Herzstiftung.

Felix Magath wirbt dafür, den eigenen Puls häufiger auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen, um Vorhofflimmern, das zu Schlaganfällen führen kann, frühzeitig zu erkennen:

Vorhofflimmern ist eine häufige Erkrankung nicht nur älterer Menschen. Die linke Herzkammer schlägt dabei in einem chaotischen Kurzschlussrhythmus, sie flimmert. Und viele Menschen merken das gar nicht, sagt Stefan Waller von der Deutschen Herzstiftung, die das Benefizspiel am Rande des Kardiologenkongresses in Mannheim organisiert hat. Vorhofflimmern kann zu einem Schlaganfall führen. Die häufige Kontrolle, ob der Puls regelmäßig schlägt, ist also hilfreich.

Felix Magath fühlt sich fit genug für einen neuen Trainerjob IMAGO IMAGO / Kicker/Zink

Felix Magath sagt selbst, er hat besondere Aufmerksamkeit für das Thema, weil er sich und sein Herz in seiner Karriere selbst hoch belastet hat. Und er sei auch im Interesse seiner Spieler als Trainer immer nah dran an Gesundheitsthemen gewesen.

Der heute 70-Jährige macht nach wie vor einen topfitten Eindruck. Als Spieler wurde er Europameister, Vizeweltmeister und dreimal Deutscher Meister und gewann zweimal Europapokale. Als Trainer holte er unter anderem drei Deutsche Meistertitel. Er ist damit einer von acht Sportlern in der Geschichte der Bundesliga, die als Spieler und Trainer Deutscher Meister wurden. Als Trainer galt er als Schleifer, der von seinen Mannschaften immer das beste Fitness-Niveau verlangte.

Wieder lockt die Aufgabe als Trainer

Zurzeit ist Felix Magath nicht als Trainer beschäftigt, sandte aber in Mannheim eine Botschaft aus - er will seine Erfahrung wieder als Trainer einbringen:

Die Frage nach dem FC Bayern

Ob das auch der FC Bayern sein könnte, der ja sozusagen eine Interimslösung braucht, wenn Erfolgstrainer Xavi Alonso in einem Jahr vielleicht zu den Bayern wechselt? Felix Magath wich dieser direkten Reporterfrage jedenfalls elegant aus - mit dem typischen vieldeutigen Magath-Lächeln.