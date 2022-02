Feierbad-Zelt für junge Menschen kann starten

Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner übergibt am Freitagabend das „Feierbad-Zelt“ an Heidelberger Jugendlichen. In dem Zelt beim Heidelberger Tiergartenschwimmbad können voraussichtlich ab dem 4. März Tanzveranstaltungen und Konzerte stattfinden. Das Zelt geht auf eine Programmreihe aus dem Sommer 2021 zurück. Damals hatten auf einer Wiese beim Tiergarten-Schwimmbad an sechs Wochenende rund 10.000 Jugendliche unter freiem Himmel zur Musik von DJs gefeiert. Der Gemeinderat beschloss im Dezember das Projekt im Winter in einem Zelt fortzusetzen. Dafür wurden Mittel in Höhe von rund 300.000 € bereitgestellt. Start der Veranstaltungsreihe war bereits im Januar geplant, was aber aufgrund der hohen Infektionszahlen verschoben wurde. Nach den angekündigten Lockerungen der Corona-Verordnung kann die Veranstaltungsreihe dann am Freitag in der kommenden Woche in dem „Feierbad-Zelt“ starten.