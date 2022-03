FDP gegen Maßregelvollzug im "Faulen Pelz"

Die FDP-Fraktion im baden-württembergischen Landtag hält das frühere Gefängnis "Fauler Pelz" in Heidelberg für Häftlinge des Maßregelvollzugs für völlig ungeeignet. Das sagten Landtagsabgeordnete bei einem Besuch in Heidelberg. Das Baudenkmal sei baurechtlich nicht genehmigungsfähig, vom Brandschutz und von den Hygienemöglichkeiten her ungeeignet und die Sicherheit sei unzureichend. Vielmehr sollten die bestehenden Einrichtungen unter anderem in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ausgebaut und mobile Lösungen genutzt werden. Das Land will das stillgelegte Gefängnis in der Heidelberger Altstadt für psychisch kranke und drogenabhängige Straftäter bis Mitte 2025 nutzen. Die Stadt Heidelberg will das nicht genehmigen.