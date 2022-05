Stadt lässt Bauarbeiten einstellen

Die Stadt Heidelberg lässt die Bauarbeiten im ehemaligen Untersuchungsgefängnis Fauler Pelz einstellen. Das teilte die Verwaltung mit. Damit geht der Streit mit dem Land Baden-Württemberg um die künftige Nutzung der Liegenschaft in die nächste Runde. Wie die Stadt mitteilte, hat sie dem Land am Montag eine Baueinstellungs-Verfügung zukommen lassen. Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck sagte, es sei schade, dass dieser Schritt jetzt nötig geworden sei. Der "Faule Pelz“ ist in Landesbesitz und steht derzeit leer. Das Land will in dem Gebäude psychisch kranke Straftäter unterbringen.