Heidelberger Ex-Gefängnis: Erste Straftäter ziehen am Dienstag in den "Faulen Pelz" ein

Die Abnahme war am Donnerstag, die ersten Straftäter kommen am Dienstag ins ehemalige Heidelberger Gefängnis "Fauler Pelz". Das sagte Sozialminister Lucha (Grüne) in Heidelberg.

Sozialminister Manne Lucha (Grüne) hat am Donnerstag das Ex-Gefängnis "Fauler Pelz" besucht. Zehn Monate Bauzeit, Kosten: elf Millionen Euro. Das sind die Eckdaten für das Projekt, um das lange heftig gestritten wurde. Die Stadt Heidelberg wollte die Unterbringung von suchtkranken Straftätern zunächst verhindern. Schließlich einigte man sich darauf, dass das Land den "Faulen Pelz" 24 Monate lang nutzen darf. Sozialminister Lucha zu Besuch Sozialminister Manne Lucha (Grüne) beim Presserundgang im "Faulen Pelz". SWR Die Straftäter dürfen das Areal nicht verlassen, erhalten keinen Ausgang aus dem Areal. Das erklärte Lucha (Grüne) am Donnerstag bei seinem Besuch vor Ort in Heidelberg. Zimmer im "Faulen Pelz": Zehn Quadratmeter, Parkettboden Jedes der Zimmer ist rund zehn Quadratmeter groß mit abgeschliffenem Fischgrätenparkett und hohen Altbaudecken. 80 Betten soll es geben für maximal 75 Insassen. Bis alle Plätze besetzt sind, wird es aber wohl noch dauern. Einblick in ein Zimmer im "Faulen Pelz". Suchtkranke Straftäter sollen hier unterkommen. SWR