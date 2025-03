Messe in Mannheim: Paradies für Modellbau-Fans

Von Freitag bis Sonntag findet in der Mannheimer Maimarkthalle die Messe "Faszination Modellbahn" statt. Der Messeveranstalter rechnet mit 18.000 Besuchern.

Die Eisenbahn-Miniaturwelten in Mannheim ziehen Aussteller und Besucher aus ganz Deutschland an. Und wie jedes Jahr sind es überwiegend ältere Herren, die mit leuchtenden Augen die technischen Wunderwerke von Märklin, Fleischmann und Trix bestaunen. Aber auch einige Familien mit kleinen Kindern tummeln sich von Freitag bis Sonntag in der Maimarkthalle.

Eine der größten Modellbahn-Messen Deutschlands

Die Bahnminiaturwelten sind wie Wimmelbücher für Kids und Erwachsene. Neben 130 Ausstellern, die Loks, Weichen und Schienen im Kleinstformat verkaufen, sind auch viele Modellbau-Clubs gekommen und zeigen ihre liebevoll gestalteten Eisenbahnwelten.

Kinder und Erwachsene sind begeistert von den Eisenbahnen in der Mannheimer Maimarkthalle. SWR

Aussteller aus ganz Europa

Einige Bastler haben ihre Lokomotiv-Welten nach Mannheim mitgebracht, um sie zu verkaufen. Ein Großteil der Aussteller kommt aus Deutschland. Aber es sind auch welche aus den europäischen Nachbarländern da. Aussteller aus Polen, den Niederlanden, Frankreich, Italien, Österreich und Tschechien haben Stände in der Maimarkthalle.

Vor allem Männer sind von der Modellbauwelt fasziniert. SWR

Im Modellbau funktioniert, was bei der Deutschen Bahn in vielen Teilen noch Zukunftsmusik ist: die Digitalisierung. Beleuchtung, Weichen, Loks, Signalanlagen - fast alles wird per Computer gesteuert. Die "Faszination Modellbahn" findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt. In der Szene ist die Messe beliebt, sie ist eine der größten in ganz Deutschland.