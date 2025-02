Die Fastnacht geht ab Donnerstag in die heiße Phase. Was wann auf den Straßen in der Region los ist, haben wir zusammengefasst – unter anderem in Mannheim, Buchen und Weinheim.

Die Fastnacht in der Rhein-Neckar-Region startet jetzt in ihre heiße Phase. In vielen Städten und Gemeinden finden dazu zahlreiche Veranstaltungen und Straßen-Umzüge statt. Vielerorts gelten erhöhte Sicheheitsvorkehrungen. Das hat auch mit Anschlägen in der Vergangenheit zu tun, unter anderem mit dem in Magdeburg . Dort war ein Mann mit einem Auto ungebremst über den gut besuchten Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei kamen sechs Menschen ums Leben, rund 300 weitere Personen wurden verletzt.

Die Behörden in der Rhein-Neckar-Region teilten mit: Hundertprozentige Sicherheit gebe es nie, aber es werde alles getan, um Teilnehmende und Besucherinnen und Besucher bestmöglich zu schützen.

Hier unser Überblick mit einer Auswahl an Fastnachtsveranstaltungen in der Rhein-Neckar-Region:

Am "Schmutzigen Donnerstag" wird in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) traditionell die "Faschenacht " durch den "Ausscheller" und seine Begleiter ausgerufen. Mit dem Rathaussturm am Abend werden die Faschenachtstage dann offiziell eingeleitet. Buchen gilt als Hochburg der fränkisch-alemannischen Faschenacht.

Rosenmontagsumzug in Buchen

Am Rosenmontag geht es dann weiter mit dem Rosenmontagsumzug. Zu diesem werden laut der Stadt Buchen tausende Besucher erwartet. Der Zug startet um 14:11 Uhr. Am Dienstag stehen dann noch der Frühschoppen und die Kinderfastnacht an, bevor die Buchener Faschenacht um Mitternacht verbrannt wird.

Huddelbätze in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) (Archivbild) SWR

Närrisches in Mannheim

In Mannheim beginnt das närrische Treiben ebenfalls am "Schmutzigen Donnerstag" mit der Eröffnung des traditionellen Fastnachtsmarkts . Dieser hat bis einschließlich Fasnachtsdienstag geöffnet und lockt Närrinen und Narren mit Getränke- und Imbissbuden sowie Fahrgeschäften in die Mannheimer Innenstadt. Bereits am Fastnachtssamstag zieht ein kleiner Umzug durch die Quadratestadt. Los geht es um 11 Uhr an der Anlegestelle Kurpfalzbrücke.

Der Höhepunkt der Mannheimer Fastnacht ist dann der Fastnachtsumzug mit der Schwesterstadt Ludwigshafen am Fastnachtssonntag. Zum ersten Mal seit 2019 findet der Fastnachtsumzug wieder in Mannheim statt. Los gehts um 13:31 Uhr am Mannheimer Schloss. Die rund 70 Zugnummern ziehen dann durch die Planken bis zum Mannheimer Rathaus. Der Umzug der beiden Schwesterstädte feiert in diesem Jahr bereits sein 70. Jubiläum.

Hockenheim: Fastnachtsumzug am Samstag

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) steht der große Fastnachtsumzug bereits am Samstag an. Der Umzug startet hier um 13:31 Uhr. Über 80 Zugnummern werden dann durch die Hockenheimer Innenstadt ziehen, darunter auch aufwändige Motivwagen. Im Anschluss werden auf dem Marktplatz die besten Zugteilnehmer geehrt.

Umzüge am Fastnachtssonntag

Die Narren in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ziehen am Fastnachtssonntag mit einem Fastnachtsumzug durch die Straßen. Los geht es um 14:01. Nur einige Minuten später, nämlich um 14:11 Uhr, beginnt außerdem der Umzug in Malsch (Rhein-Neckar-Kreis). Etwa 35 Zugnummern werden dann durch die Straßen ziehen. Ebenfalls um 14:11 Uhr startet der Fastnachtsumzug im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen.

Fastnachtsdorf Malsch (Archivbild) SWR

Rosenmontagsumzüge

Am Rosenmontag zieht es die Narren in Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf die Straße. Mit dem traditionellen Kanonenschlag wird der Umzug eröffnet. Der Zug startet dann um 13:30 Uhr.

Der "Große Odenwälder Rosenmontagsumzug" in Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) lockt jedes Jahr mit prächtig geschmückten Motivwagen, Fußgruppen und Musikkappellen. Dabei kommen die Gruppen und Vereine aus dem gesamten Odenwald nach Mudau. Der Zug setzt sich um 14:01 Uhr in Bewegung und schlängelt sich dann durch die Straßen und Gassen.

Heidelberg feiert am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag sind dann die Narren in Heidelberg los , wenn der Fastnachtsumzug durch die Heidelberger Altstadt zieht. Der Umzug startet um 14:11 Uhr in der Bergheimer Straße und führt über den Bismarckplatz und die Hauptstraße bis zum Marktplatz.

Um 14:31 Uhr startet zudem der traditionelle Faschingsumzug in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis). Der Zug beginnt in der Kronenstraße und führt dann durch das Schwetzinger Zentrum. Die Innenstadt ist bereits ab 12 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Straßenfastnacht in Weinheim

Ebenfalls am Faschingsdienstag wird in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) ab 14:11 Uhr Straßenfastnacht gefeiert. Und zwar unter dem Motto "Fantasie und Zauberwelt". Das Motto fordere Fantasie und wecke nostalgische Erinnerungen an die Kindheit, so die Organisatoren. Das Engagement bei der Kostümierung wird zudem belohnt, denn die besten Kostüme werden prämiert. Übrigens: Gefeiert wird so lange, bis es den Narren draußen zu kalt wird.