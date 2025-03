Am Sonntag startet der Fasnachtsumzug Mannheim-Ludwigshafen. Damit der Narrenzug und die bis zu 250.000 Besucher feiern können, wird der Verkehr in der Innenstadt umgeleitet.

Nach sechs Jahren ist es wieder so weit: Der gemeinsame Fasnachtsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen rollt am Sonntag durch die Mannheimer Innenstadt. Los geht es um 13:31 Uhr. Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben mit bis zu 250.000 Besucherinnen und Besuchern.

Fasnachtsumzug - quer durch die Mannheimer Innenstadt

Der närrische Zug mit seinen insgesamt 70 Zugnummern und den etwa 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern setzt sich am Sonntagnachmittag am Mannheimer Schloss in Bewegung, vorbei am Stadthaus N1, rechts in die Planken, um den Wasserturm herum und durch die Fressgasse bis zum Rathaus E5. Die Strecke ist insgesamt etwa dreieinhalb Kilometer lang. Veranstaltet wird der Umzug erstmals vom Mannheimer Stadtmarketing. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass der Umzug etwa drei Stunden dauern wird.

Fasnachtsumzug in Mannheim: Straßensperrungen und Halteverbote

In der Zeit und auch davor und danach werden mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt , Straßenbahnen werden umgeleitet. Wie die Stadt mitteilte, sind unter anderem die Kunststraße, die Fressgasse sowie die Augustaanlage ab dem Vormittag voll gesperrt. Ab etwa 12 Uhr sind dann auch auf dem Friedrichs- und Kaiserring keine Autos mehr erlaubt. Autofahrer sollen die Mannheimer Innenstadt weiträumig umfahren. Umleitungen, Sperrungen und Halteverbote seien ausgeschildert.

Umleitungen bei den Straßenbahnen und Bussen

Auch die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (rnv) hat Umleitungen und Haltestellen-Ausfälle angekündigt . Die Straßenbahnen werden ab dem frühen Sonntagmorgen aus den Planken und der Breiten Straße genommen. Auf dem Friedrichsring und Kaiserring fahren dann ab 12 Uhr keine Straßenbahnen mehr.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, rechtzeitig mit Bussen und Bahnen anzureisen. Ab Montagmorgen fahren die Straßenbahnen dann wieder durch die Planken. Auch die Buslinien 60 und 63 sind von Umleitungen betroffen. Die Buslinie 65 wird in der Zeit zwischen 10 Uhr und 20 Uhr eingestellt.