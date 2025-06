Der erste Einzug ins Playoff-Halbfinale seit 50 Jahren - dazu ein Sensationssieg in München. Was macht der plötzliche Erfolg der Academics mit den Heidelberger Fans?

Auch die deutliche Niederlage im zweiten Spiel der Halbfinalserie in den BBL-Playoffs kann die gute Stimmung bei den meisten Anhängern der Academics nicht trüben. Mit 61:90 müssen sich die Heidelberger gegen den Favoriten Bayern München klar geschlagen geben - damit steht es 1:1 im Modus "Best of 5". Trotzdem wird die Mannschaft nach Abpfiff im SNP-Dome bejubelt.

Heidelberg Academics: "Jedes Spiel eine neue Überraschung"

Bei fast allen Fans überwiegt der Stolz am Mittwochabend, auch bei Jonas Müller. Der 26-Jährige heizt die Stehtribüne in Heidelberg mit dem Megafon an. Er gehört zu den jungen Anhängern, die professionellere Strukturen im Academics-Fanlager aufgebaut haben. Müller und andere haben 2024 das "Kollektiv Neckarkurve" gegründet. Ein Fanclub, der für organisierten Support steht - Banner und Flaggen anfertigt, trommelt und die Gesänge anstimmt. Der Student gehört zu den Supportern, die erst vor wenigen Jahren beim Wiederaufstieg in die Bundesliga dazugekommen sind. Der Einzug ins Playoff-Halbfinale ist für ihn eine Sensation: "Jedes Spiel überrascht die Mannschaft einen aufs Neue."

Ich sehe in der Kurve die Emotionen der Leute. Es ist unbeschreiblich was das mit einem macht.

Academics-Fan Jonas Müller am Mittwochabend im Heidelberger SNP-Dome SWR

Fanclub der Heidelberger Basketballer

Das "Kollektiv Neckarkurve" möchte Anlaufstelle für alle sein, auch für die alteingesessenen Fans. Jonas Müller sagt, das Ziel sei: "Dass die ganze Stadt brennt und da gehören die jungen wie die alten Fans dazu". Einer der sich zu den älteren Fans zählt, ist Stefan Allgeier. Er war schon dabei, als die Academics noch USC hießen und 1977 das letzte Mal in ihrer Geschichte deutscher Meister wurden. Von Skepsis gegenüber den neuen, jungen Fans ist bei Allgeier nichts zu spüren: "Ich bin total begeistert. Als wir in der zweiten Liga vor 600 Zuschauern gespielt haben, war ich einer der wenigen die Stimmung gemacht haben. Jetzt stellen wir uns extra in den Block um das hier mitzuerleben. Ich hätte nie gedacht, dass sowas in Heidelberg möglich ist." Der 64-Jährige genießt den plötzlichen Erfolg: "Ich bin froh, das nochmal mitnehmen zu können".

Stefan Allgeier vor dem zweiten Halbfinal-Spiel gegen Bayern München SWR

Heidelberg Academics: Von der Dorfhalle ins BBL-Halbfinale

Auch die "Heidelberg Guards" sind mehr als zufrieden mit der Halbfinalteilnahme. Bevor das "Kollektiv Neckarkurve" gegründet wurden, waren sie der einzige Fanclub der Academics. Sie sind seit über zehn Jahren dabei - für sie ist die Halbfinalteilnahme das absolute Highlight dieser Zeit. "Wir sind jahrelang in Dorfhallen gefahren und jetzt stehen wir hier mit 4.000 Leuten gegen Bayern in den Playoffs. Da gibt es keine Worte für", sagt "Guard" Stefan Naujock.

Die Reise für die Fans ist noch nicht vorbei. Samstag treffen die Academics wieder in München auf den FC Bayern Basketball. Kommenden Dienstag bekommen alle Fans dann mindestens einmal die Möglichkeit, nochmal Playoffs in Heidelberg zu erleben. Und bis jetzt ist völlig offen, wer in das Finale einzieht.