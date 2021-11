Heftiger Familienstreit vor Amtsgericht Mannheim

per Mail teilen

Jahrelang haben sich in Mannheim zwei Familien heftig miteinander gestritten. Laut Gericht gab es Beleidigungen und Todesdrohungen. Am Freitag hat dazu der Prozess begonnen.

Auf der Anklagebank sitzen vier Mitglieder einer der beiden am Streit beteiligten Familien – unter anderem wegen Körperverletzung. Der Vater der einen Familie soll laut Gericht ein Verhältnis mit der damals 16 Jahre alten Tochter der anderen Familie gehabt haben.

Familienstreit: Prozessauftakt vor Amtsgericht Mannheim SWR

Beleidigungen und Mobbing in sozialen Netzwerken

Über Jahre hinweg stritten die Familien wegen dieser Vorwürfe, es gab Beleidigungen, verbale Angriffe und Mobbing-Nachrichten in den sozialen Netzwerken, unter anderem bei Instagram. Das Gericht hatte zwischenzeitlich eine Kontaktsperre verhängt.

Treffen der Familien unter Friedrich-Ebert-Brücke in Mannheim

Der Streit war an einem Abend im Juli 2020 eskaliert, als sich die Beteiligten beider Familien unter der Friedrich-Ebert-Brücke trafen und aufeinander losgingen. Dabei sei niemand schwer verletzt worden, hieß es am Freitag vor dem Mannheimer Amtsgericht. Außer wüsten Drohungen sei das Treffen weitgehend folgenlos geblieben.

Vater sollte gefesselt im Kofferraum liegen

Höhepunkt war laut Gericht die Drohung, den Vater gefesselt im Kofferraum eines Autos vorzufahren, ihn zu quälen und ihm ein Körperteil abzuschneiden. Am Ende rückte die Polizei an und beendete die Auseinandersetzung. Die Aussagen der Personen, die am Freitag vor Gericht aussagten, widersprachen sich teilweise erheblich. Es erging Strafbefehl gegen den Vater der 16-Jährigen über 1.500 Euro.