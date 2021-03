Nach dem Großbrand in Viernheim haben mittlerweile alle betroffenen Familien wieder eine Wohnung gefunden. Das hat die Stadt Viernheim auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Bei dem Feuer waren am Abend des 15. Februar vier Reihenhäuser so stark beschädigt worden, dass wir bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar sind. Als Grund für den Brand vermuten die Ermittler einen Kurzschluss in einem Kinderzimmer im Dachgeschoss. Durch Ruß und Löschwasser wurden auch die benachbarten Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Die 25 Bewohner kamen zunächst bei Freunden und Verwandten unter - inzwischen haben die Familien laut Stadt aber neue Wohnungen gefunden. Nach dem Unglück gab es eine regelrechte Welle der Hilfsbereitschaft. Menschen aus ganz Deutschland boten Kleider- Möbel- und Geldspenden an. Im Internet wurden zwei private Sammelaktionen für betroffene Familien gestartet - bislang kamen dabei rund 45.000 Euro und 33.000 Euro zusammen.