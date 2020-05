Mitten in der Coronakrise wagt die Mannheimer Milliardärsfamilie Reimann den größten Börsengang des Jahres in Europa. Nach Unternehmensangaben soll die Kaffee- und Tee-Holding JDE Peet's in den nächsten Wochen an die Amsterdamer Börse gebracht werden. JDE Peet's selbst will mit dem Börsengang 700 Millionen Euro einnehmen, um einen Teil seiner Schulden zu tilgen.