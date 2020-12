Der Organisator von Trickbetrügereien an älteren Menschen ist am Heidelberger Landgericht zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Sie wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Verurteilte organisierte offenbar eine Gruppe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben, um sich Zugang zum Vermögen von Senioren zu verschaffen. In einem Fall gelang es den Betrügern, einer Frau aus Heidelberg 22.000 Euro abzunehmen. Das Geld wurde in die Türkei transferiert. Als die Frau bei ihrer Bank Wertpapiere für 150.000 Euro in Gold umtauschen wollte, schritt die Bank ein und übergab ihr Gold-Imitate. Bei der Übergabe wurde laut Anklage ein Kurier festgenommen.