Ein 36 Jahre alter Mann aus dem Heppenheim (Kreis Bergstraße), der sich als Arzt ausgegeben hatte, muss für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis.

Der gelernte Kaufmann hatte sich vor dem Amtsgericht in Bensheim (Bergstraße) unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs verantworten müssen.

Als Internist tätig

Der 36-Jährige hatte zu Prozessbeginn im März eingeräumt, seit August 2018 wiederholt als Arzt aufgetreten zu sein, obwohl er nie Medizin studiert hatte. Als vermeintlicher Internist war er in Zwingenberg, Baiersbronn und auf der Insel Borkum tätig. Unter anderem hatte er Patienten geimpft und Rezepte ausgestellt.

Getty Images Getty Images - Rotislav_Sedlacek

"Ein 24-Stunden-Betrüger"

Dem Mann seien zum Glück keine gravierenden Fehler unterlaufen, so das Gericht. Allerdings habe er schwerste Schäden an anderen Menschen in Kauf genommen. Der wegen Betrugs bereits sechs Mal vorbestrafte Angeklagte sei "ein 24-Stunden-Betrüger in der Rolle des Dr. med." gewesen, sagte der Vorsitzende Richter. Das Urteil entspricht den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert.