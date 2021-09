Faire Woche beginnt

In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) steht während der "Fairen Woche“ der Ball im Mittelpunkt. Dort will die "Bad Boyz Ballfabrik“ darüber informieren, wie in Pakistan fair gehandelte Bälle produziert werden. Die evangelische Kirche in Mannheim organisiert eine Kleidertausch-Party und lädt zu einem Open Air Gottesdienst ein, in dessen Mittelpunkt das Thema 'Nachhaltiger Konsum und Produktion‘ steht. Der Naturpark Neckartal-Odenwald bietet auf Vespertouren Betriebsbesichtigungen und Verkostungen in kleinen und mittelständischen Betrieben an, die ihre Produkte direkt vermarkten. Wegen seines vielfältigen Engagements wird der Neckar-Odenwald-Kreis zum Abschluss des Aktionszeitraums als Fairtrade-Landkreis ausgezeichnet.