In Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Dienstagmorgen in einer Fahrzeughalle des Bauhofs gebrannt. Die Feuerwehr hat das Feuer laut Polizei gelöscht. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine Arbeitsmaschine aus unbekannter Ursache in Brand. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die Schadenshöhe ist unklar.