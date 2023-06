per Mail teilen

Die A6 Höhe Mannheim-Rheinau war am Samstagnachmittag kurzzeitig voll gesperrt. Grund dafür war der Brand eines Autos in Richtung Heilbronn. Laut Polizei gab es keine Verletzten.

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr war auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn ein Auto in Brand geraten. Laut Polizeipräsidium Mannheim waren sämtliche Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste vor Ort. Laut Polizei wurden keine Personen verletzt.

Noch keine Angaben zur Ursache und Höhe des Sachschadens

Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn auf Höhe der Einsatzstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach Polizeiangaben war zunächst nur die rechte Fahrspur gesperrt. Die Ursache des Fahrzeugbrandes ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen des Autobahnpolizeirevieres Mannheim-Seckenheim. Auch die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt, so die Polzei weiter.