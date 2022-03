Fahrraddemo auf ein bisschen Autobahn

per Mail teilen

Der Fahrradclub ADFC und weitere Gruppen dürfen am Sonntag, 4. Juli, eine Fahrraddemo für den Radschnellweg auf der A656 zwischen Heidelberg und Mannheim abhalten.

Allerdings dürfen die Radfahrer an dem Sonntag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr nur zwei kleine Stücke der Strecke zwischen Heidelberg und Mannheim am Anfang und Ende befahren. Das erste Stück der Autobahn in Heidelberg ist bis zum Heidelberger Kreuz offiziell noch Bundesstraße, die B37.

Gleich wieder abfahren

Dann müssen die Teilnehmer der Demo abfahren und dürfen erst an der Auffahrt Neckarau/Feudenheim kurz vor Mannheim wieder auffahren. Die Gesamtstrecke geht vom Friedrich-Ebert-Platz in Heidelberg bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses, wo es eine Abschlusskundgebung gibt.

Das ist die Strecke für die Demo "Radschnellweg jetzt" am 4. Juli, nicht die Trasse des geplanten Radschnellwegs ADFC

Autobahn als Symbol für gerade Strecke

Die Fahrrad-Demonstration soll über die Autobahn führen, um zu zeigen, wie dringend Fahrradverkehr eine gerade Strecke zwischen Heidelberg und Mannheim braucht. Das Motto lautet denn auch: "Radschnellweg jetzt". Ein Video des Regierungspräsidiums Karlsruhe zeigt den weitgehend feststehenden Verlauf des geplanten Radschnellwegs.

"Radschnellweg jetzt"

Der Radschnellweg zwischen beiden Städten ist in Arbeit, es wird aber bis zur Fertigstellung mindestens noch bis 2026 dauern. Der ADFC und die Partnerorganisationen der Demonstration fordern höheres Tempo und die frühere Fertigstellung und Freigabe von unproblematischen Teilstücken.

Gerade noch zufrieden

Michael Fröhlich, Geschäftsführer des ADFC Heidelberg/Rhein-Neckar, ist mit dem Ergebnis gerade noch zufrieden. Es ist nach mehreren Verhandlungsrunden zustande gekommen. Die Organisatoren hatten beantragt, die Autobahn komplett durch zufahren. Die Stadt Heidelberg stand dem nach Angaben des ADFC positiv gegenüber, die Autobahn GmbH, die seit kurzem für die bundesdeutschen Autobahnen zuständig ist, dagegen weniger.

Demo auch Stadtradeln

Start ist am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Die Raddemo ist gleichzeitig die Abschlussveranstaltung für das Stadtradeln Mannheim (14. Juni bis 4. Juli) und Auftakt für das Stadtradeln Heidelberg (4. bis 24. Juli). Schirmherren sind die Oberbürgermeister Eckart Würzner (Heidelberg) und Peter Kurz (Mannheim).