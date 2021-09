Mit einer Sternfahrt durch Süddeutschland protestieren Umweltaktivistinnen und -aktivisten gegen die Internationale Autoausstellung (IAA). Am Montagabend sind die Demonstrantinnen und Demonstranten mit ihren Fahrrädern in Mannheim eingetroffen. An einer Kundgebung am Wasserturm nahmen rund 60 Personen teil. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich nach eigenen Angaben dagegen wehren, dass die Autoindustrie nach wie vor Verbrennungsmotoren herstellt und so die Klimaerwärmung befeuert. Von der Politik fordern sie eine "echte Mobilitätswende". Unterstützt wird die Aktion unter anderem vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, von Greenpeace und dem Bund für Umwelt und Naturschutz. Bis zum kommenden Samstag fahren die Demonstrierenden in mehreren Etappen bis nach München zur IAA.