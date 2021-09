Stadt bereitet Notbetrieb des Fahrlachtunnels vor

Die Stadt Mannheim will den seit Anfang August gesperrten Fahrlachtunnel zumindest teilweise wieder öffnen. Für diesen Notbetrieb will die Stadt jetzt eine Projektgruppe einrichten. Das teilte sie am Mittwoch mit. "Die Stadt Mannheim ist sich der Tragweite dieser einschneidenden Verkehrs-Maßnahme bewusst", das teilte Rathauschef Peter Kurz (SPD) mit. Die einspurige Öffnung des Tunnels habe höchste Priorität. Darum soll sich jetzt eine Projektgruppe kümmern, mit Experten aus mehreren Fachbereichen und den zuständigen Dezernaten. Zunächst müssten nun die Tunnellüftung und die Lüfter-Steuerung mehrere Tage lang mit Brandrauch-Versuchen getestet werden. Dann könnten bei Bedarf zusätzliche Lüfter beschafft und eingebaut werden. Der 1994 in Betrieb genommene Fahrlachtunnel ist seit dem 3. August voll gesperrt. Grund laut Stadt: Mängel in der Tunnellüftung, den Rettungswegen und weiteren sicherheitstechnischen Einrichtungen.