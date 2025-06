Martina Kreutzer will gerade mit ihrer Fähre in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ablegen, da entdeckt sie im Neckar eine Flaschenpost. Der Inhalt sorgt für große Freude.

Vor zwei Wochen hat Fährfrau Martina Kreutzer vor ihrer Fähre in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Flaschenpost gefunden. Die Freude war riesig, sagt die Kapitänin. Betrieben wird die Fähre seit einigen Jahren von der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. So kam die Flaschenpost quasi auf dem Dienstweg zur Fährfrau. Es war der erste Arbeitstag nach ihrem zweiwöchigen Urlaub. Das war eine sehr schöne Überraschung, sagt Kreutzer. Ihre Augen glänzen und sie strahlt, wenn sie von dem Fund erzählt.

Fährfrau Martina Kreutzer freut sich sehr über den Fund der Flaschenpost vor der Fähre in Edingen-Neckarhausen. SWR

Fähre hatte bereits abgelegt in Edingen-Neckarhausen

Martina Kreutzer hatte die Fähre schon abgelegt. Das dicke Anlegetau vom Ufer hatte die Fährfrau bereits eingeholt, die Schranke war runter und da sah sie die Flasche am Neckarufer funkeln. Sie hat sofort erkannt, dass es eine Flaschenpost war. Von der Fähre aus konnte sie sehen, dass ein Brief in der Flasche war, eingewickelt in einer Plastiktüte. Darum war eine bunte Kordel gewickelt. Sie hatte bereits den Weg über den Neckar Richtung Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) eingeschlagen, da rief sie einem Fährgast zu, der im Auto saß, dass sie noch mal zurück müsse, da liege eine Flaschenpost im Wasser.

Wenn ich die Flaschenpost nicht sofort aus dem Wasser hole, dann ist sie fort, wenn ich mit meiner Fähre erst nach Ladenburg rüber fahre.

In der Flaschenpost ist ein Brief an die Finderin oder den Finder mit Bitte um Rückantwort. Abgeschickt wurde die Flaschenpost vom Kindergarten "Kunterbunt" in Heidelberg-Wieblingen. SWR

Brieftext der Flaschenpost

Liebe(r) Flaschpost Finder(in),



wir sind die 5- und 6-jährigen Kinder vom Kindergarten Kunterbund in 69123 Heidelberg-Wieblingen im Viernheimer Weg 4. Wir machen eine Flussexpedition und erleben einen schönen Tag rund um den Neckar. Zum Abschluss unseres Ausfluges haben wir diese Flasche ins Wasser geworfen und hoffen, dass sie jemand findet und uns vielleicht schreibt. Vielen Dank und eine schöne Zeit.

Kindergarten in Heidelberg-Wieblingen hatte die Idee

Der Kindergarten "Kunterbunt" in Heidelberg-Wieblingen hat ein Flussexperiment gemacht - ein kleines Projekt rund um das Thema Wasser, mit dem Schwerpunkt Neckar. Und da der Neckar direkt in der Nähe des Kindergartens ist, entstand die Idee mit der Flaschenpost, sagt Erzieherin Sabine Proske. Sie hat den Brief geschrieben und ihn dann mit den Kindern im Neckar auf die Reise geschickt.

Als dann ein paar Tage später Antwort von Fährfrau Martina Kreutzer aus Edingen-Neckarhausen kam, war die Freude bei den Kindern groß. Sie seien sehr erstaunt gewesen, dass das funktionert hat, sagt Sabine Proske. Alles ohne digitale Medien, ohne Internet, das sei für die Erzieherin einfach das Schönste gewesen. Da werde eine Flasche in den Neckar geworfen, irgendwo wieder rausgefischt und es kommt auch noch ein Antwortbrief. Das sei erlebbar für die Kinder, einfach toll, freut sich Sabine Proske.

Eine Gruppe des Evangelischen Kindergartens "Kunterbunt" in Heidelberg-Wieblingen hat die Flaschenpost im Neckar aufgegeben. SWR

Große Aufregung beim Aufgeben der Flaschenpost

Die 5-jährige Clara war ganz schön aufgeregt, als sie dann endlich die Flaschenpost in den Neckar gelassen haben. Für sie war sowohl der Kindergartenausflug an Neckar Premiere als auch die Flaschenpost selbst. Das habe sie noch nie gemacht. Vorher hätten sie noch kleine Boote gebastelt, sagt Clara. Die wurden aber nicht im Neckar schwimmen gelassen. Und dann kam der große Wurf der Erzieherin. Es machte "Platsch" und die ganze Kindergartengruppe hat der Flaschenpost hintergerufen: "Tschüss Flaschenpost!"