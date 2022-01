Fabrikhalle brennt aus - Ursache bislang unklar

In der Nacht zum Dienstag ist in einer Mannheimer Fabrikhalle im Stadtteil Neckarstadt-West ein Gebäudebrand ausgebrochen. Das Feuer begann aus bislang unbekannter Ursache gegen 23:40 Uhr im Eingangsbereich der Halle in der Industriestraße und konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen gelöscht werden. Die Halle brannte nahezu völlig aus. Es entstand ein Sachschaden im fünstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Der durch das Feuer entstandene Rauch zog in Teilen über die Mannheimer Stadtteile Neckarstadt-West und Jungbusch. Laut Feuerwehr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.