In einem Haus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Freitagabend mehrere kleine Explosionen gegeben. Anwohner hörten Knallgeräusche. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 20:35 Uhr am Freitag haben mehrere Anwohner in Dossenheim der Polizei Explosionen gemeldet, die aus einem Mehrfamilienhaus zu hören waren. Die Feuerwehr rückte an und das Haus wurde geräumt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Eine 65-Jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. Ein offenes Feuer war zunächst nicht zu erkennen. Die Einsatzkräfte entdeckten und löschten dann einen Zimmerbrand im ersten Obergeschoss. .

Ursache für Explosion noch unklar

Die Polizei konnte auf SWR-Anfrage am Samstagmorgen noch nichts dazu sagen, was in der Wohnung explodiert ist und was die Knallgeräusche verursacht hat. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die 65-jährige Inhaberin der Wohnung wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr das Haus überprüft hatte, konnten die anderen Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.