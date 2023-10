Explosion in Dossenheim: Ermittler gehen von Verpuffung aus

Nach der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) am 13. Oktober steht jetzt die Ursache fest. Die Ermittler gehen von einer Verpuffung aus.

Bei der vermeintlichen Explosion in Dossenheim Mitte Oktober handelte es sich in Wirklichkeit um eine Verpuffung. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein 27-Jähriger im Badezimmer einer der Wohnungen seine Kleidung mit Waschbenzin gereinigt. Dabei entwickelte sich ein Benzin-Sauerstoff-Gemisch. Als ein Elektrogerät eingeschaltet wurde, kam es zu der Verpuffung. Am 13. Oktober meldeten Anwohner eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Dossenheim. SWR Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfall aus. Der Mann erlitt schwere Verbrennungen. Er befindet sich noch immer in medizinischer Behandlung.