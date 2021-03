Der Prozess gegen einen Mann, der in 2019 in Birkenau-Löhrbach sein Haus in die Luft gesprengt hatte, geht in eine zweite Runde vor dem Landgericht Darmstadt. Der 61-Jährige war im November 2019 wegen vorsätzlichen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte dieses Urteil aufgehoben. Nun wird der Fall neu verhandelt. Der Mann hatte laut Staatsanwaltschaft wegen einer bevorstehenden Zwangsversteigerung sein Haus vernichtet. Ein selbst gebauter Zündmechanismus soll eine heftige Explosion ausgelöst haben. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder, Gebäudeteile flogen bis zu 50 Meter weit durch die Luft. Menschen wurden durch die Explosion nicht verletzt. Das Urteil soll am 22. März gesprochen werden.