Immer mehr Menschen wollen sich beruflich selbständig machen. Das meldet die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK). Viele Menschen machten sich offenbar Gedanken um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes in Coronazeiten, so ein IHK-Sprecher. Zudem habe Corona-bedingte Kurzarbeit dazu geführt, dass sich viele Menschen mit einer Geschäftsgründung einen Nebenerwerb schaffen wollten. Es gebe zahlreiche Interessenten für digitale Jobs und - trotz der aktuellen Beschränkungen – für die Gastronomie-Branche. In Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) findet am Samstag ein digitaler Existenzgründungs-Info-Tag der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH statt. Laut IHK gibt es dafür 300 Anmeldungen für Online-Workshops und Vorträge.