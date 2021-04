Die Polizei hat in Heidelberg einen Exhibitionisten festgenommen. Der 60-Jährige belästigte in der Straßenbahn von Weinheim nach Heidelberg eine 27-jährige Frau, unter anderem manipulierte er in ihrem Beisein sein entblößtes Geschlechtsteil. Als die Frau am Heidelberger Bismarckplatz ausstieg, folgte ihr der Mann. Die 27-Jährige verständigte die Polizei, Beamten nahmen den Mann fest - die Ermittlungen laufen.