Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend in Mannheim-Luzenberg zwei 15 und 17 Jahre alte Mädchen belästigt. Laut Polizei waren sie gegen 20.30 Uhr in der Stolberger Straße unterwegs, als sie einen Mann mit entblößtem Oberkörper sahen. Plötzlich ließ er seine Hose herunter und berührte sich unsittlich. Von dem Mann fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.