Ein Exhibitionist hat am Freitag eine Joggerin in Heidelberg belästigt. Die Tat ereignete sich im Bereich des Tiergarten-Schwimmbads. Der ungefähr 20 Jahre alte Mann stellte sich mit heruntergelassener Hose neben die Frau und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der Gesuchte ist sehr schlank und blass, hat dunkle Haare und trug eine dunkle Kappe und helle Hose. Die Polizei sucht Zeugen.