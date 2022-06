EvoBus Mannheim: Rohbau-Fertigung soll nach Tschechien verlagert werden

Schock für die Beschäftigten bei EvoBus im Mercedes-Werk in Mannheim. Laut der IG Metall will Daimler Truck den kompletten Bus-Rohbau ins Ausland verlagern.

Ein Sprecher der Unternehmensleitung von Daimler Truck hat diese Meldung dem SWR gegenüber grundsätzlich bestätigt. Laut IG Metall sind die Beschäftigten von EvoBus in Mannheim am Mittwoch in einer kurzfristig anberaumten Infoveranstaltung über den Plan informiert worden. Dem Daimler-Truck-Sprecher zufolge sei aber noch nichts endgültig entschieden, man gehe jetzt in Gespräche mit dem Betriebsrat.

Der Rohbau von EvoBus soll ins Ausland verlagert werden Daimler

Bus-Rohbau soll nach Tschechien verlagert werden

Laut Daimler Truck soll die Rohbau-Produktion komplett an einen Standort in Tschechien verlagert werden. Grund sei ein massives Kosten-Senkungs-Programm des Unternehmens. Der Konzern müsse seine "jährlichen Kosten bis 2030 um 100 Millionen Euro aus dem Produktionsverbund in Deutschland reduzieren." Das führe dazu, dass Daimler Truck künftig weniger Fahrzeuge in Deutschland produzieren lassen wolle.

"Das Markt- und Wettbewerbsumfeld ist dynamisch wie nie zuvor und der Wettbewerb unserer Branche wird sich immer weiter verschärfen. Die Transformation von konventionellen hin zu elektrischen Antrieben steht hierbei im Mittelpunkt."

Je weiter diese Umwandlung fortschreite, "desto rechtzeitiger müssen wir handeln", heißt es in einer Mitteilung aus der Daimler-Truck-Pressestelle.

IG Metall: 1.000 Jobs in Mannheim auf der Kippe

Laut IG Metall wären von der Verlagerung etwa 1.000 Beschäftigte in Mannheim betroffen. Am Standort Ulm stünden demnach weitere rund 500 Arbeitsplätze auf der Kippe.

Thomas Hahl, Geschäftsführer der IG Metall Mannheim, teilte mit, der "Karosserierohbau ist das Herzstück von EvoBus in Mannheim. Wir werden nicht zulassen, dass das komplett ins Ausland verlagert wird." Jetzt werde es in "eine harte Auseinandersetzung" gehen.

"Es ist nicht die Frage der Zukunft von EvoBus, sondern eine Überlebensfrage für den Industriestandort Mannheim und der industriellen Zukunft der Bundesrepublik Deutschland."

Daimler Truck "steht zu Mannheim und Neu-Ulm"

Daimler Truck teilte dem SWR mit, der Konzern wolle auch künftig Busse in Deutschland fertigen, man stehe zu seinen Standorten in Mannheim und Neu-Ulm. "Alle Maßnahmen, alle Planungen, alle Diskussionen führen wir immer mit Blick auf den Erhalt unserer Standorte in Deutschland."

Betriebsratschef: "Wir stehen zusammen"

Bruno Buschbacher, Betriebsratsvorsitzender im Mercedes-Benz-Werk Mannheim teilte mit: "Wir sind harte Zeiten gewohnt. Wenn es drauf ankommt, steht der ganze Standort, Motorenbau und Busbau, zusammen."

Großer Arbeitgeber in Mannheim: Die EvoBus GmbH

Die EvoBus GmbH ist eine Tochter der Daimler Truck AG. Am Standort Mannheim-Waldhof/Luzenberg arbeiten der Gewerkschaft zufolge derzeit rund 3.500 Menschen für EvoBus. Im Motorenbau bei Daimler-Truck gibt es den Angaben zufolge aktuell etwa 5.000 Beschäftigte. Der Daimler-Standort Mannheim ist damit einer der größten Arbeitgeber der Stadt Mannheim.