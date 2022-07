EvoBus Mannheim: Ist der Stellenabbau noch zu stoppen?

Bei EvoBus in Mannheim sind 1.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Der Betriebsrat und die Unternehmensspitze des Mutterkonzerns verhandeln am Freitag über den geplanten Stellenabbau.

Am Freitagmittag treffen sich der EvoBus-Betriebsrat und SPD-Landespolitiker sowie Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, um über die Zukunft von EvoBus zu sprechen. Bei dem Treffen im Mannheimer Werk geht es um den aktuellen Stand der Verhandlungen von Betriebsrat mit dem Mutterkonzern Daimler Truck.

Daimler Truck will durch Stellenabbau Kosten sparen

Um Kosten zu sparen, will Daimler Truck einen Teil der Bus-Produktion ins Ausland verlegen. Damit wären nach Gewerkschaftsangaben bei der Daimler-Tochter EvoBus in Mannheim 1.000 Arbeitsplätze bedroht. In Mannheim soll der Karosserierohbau wegfallen und in das EvoBus-Werk in Tschechien verlegt werden. In Neu-Ulm stehen bis zu 600 Stellen im Reisebusbau auf der Kippe. Daimler Truck hat das Ziel 100 Millionen Euro an jährlichen Kosten zu sparen.

Evobus-Werkseingang in Mannheim SWR

EvoBus-Betriebsrat versucht sich für Mitarbeitende stark zu machen

EvoBus-Betriebsrat und Gewerkschafter lehnen den Stellenabbau ab und vermissen ein Unternehmenskonzept. Sie erhoffen sich bei den Verhandlungen mit Daimler Truck Unterstützung von Seiten der Politiker. Auch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kämpfen jetzt um ihre Jobs.