Evangelische Kirche feiert Gleichberechtigung

Die Badische Landeskirche feiert in einem Online-Festgottesdienst am Sonntag, dass vor 50 Jahren in Mannheim die erste Frau als Gemeindepfarrerin eingeführt wurde. Damit werde an die rechtliche Gleichstellung von Frauen im Pfarramt erinnert. Am 19. Dezember 1971 wurde die Mannheimerin Hilde Bitz als erste Frau in der badischen Landeskirche in ein Gemeindepfarramt eingeführt. Sie übernahm die Paul-Gerhardt-Gemeinde in Mannheim, später war sie Krankenhauspfarrerin am Mannheimer Diakonissenkrankenhaus. Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh (Foto) erklärte, das habe das Berufsbild verändert und Horizonte erweitert. Bundschuh wird bei dem Festgottesdienst am Sonntag predigen. Der Gottesdienst wird ab 16 Uhr online über zoom abgehalten.