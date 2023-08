Jugendensemble aus 17 Ländern spielt auf der BUGA

In Mannheim sind zurzeit 46 junge Musiker aus 17 Ländern zu Gast. Nach zwei Wochen Probe führt das "European Youth Orchestra" nun ein eigens für die BUGA komponiertes Werk auf.

In Mannheim musizieren seit rund zwei Wochen 46 junge Musiker und Musikerinnen aus 17 europäischen Ländern zusammen in der Städtischen Musikschule Mannheim - das „European Youth Orchestra“. Höhepunkt ist die Uraufführung eines extra für die Bundesgartenschau (BUGA) in Mannheim komponierten Werks.

Jugendensemble besteht aus besten jungen Musikern Europas

Das „European Youth Orchestra“ ist kein gewöhnliches Jugendensemble - alle Mitglieder sind trotz ihres jungen Alters schon jetzt hochkarätige Musiker. Sie gehören mit zu den Besten ihrer Heimatländer. Darunter sind auch Sofie aus Mannheim und die siebzehnjährige Tunya aus der Türkei. Beide freuen sich neben den Konzerten vor allem auf den kulturellen Austausch unter einander. Und das trotz aller sprachlichen Barrieren.

"Wir sprechen dieselbe Sprache und das ist die Musik."

Tunya und Sofie kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Was sie vereint ist die Liebe zur Musik und der Wunsch, gemeinsam mit anderen jungen Menschen auf hohem Niveau zu musizieren. Genauso geht es auch Leon aus Polen.

"Wir haben alle viele verschiedene Ideen. Dadurch kann ich viel Neues über die Kulturen der anderen lernen. Und darüber, was sie über Musik denken. Das ist großartig."

Acht Stunden Probe am Tag

Die "European Youth Orchestra Academy" in der Städtischen Musikschule Mannheim ist ein Ort des Musizieren, aber auch des Lernens. Bis zu acht Stunden täglich wird geprobt. Dabei vertiefen die Jugendlichen durch Seminare auch ihr Wissen über die politische Struktur Europas und erfahren mehr über die Musik der Mannheimer Schule. Doch es geht um mehr als nur Noten und Fakten.

"European Youth Orchestra Academy" seit 2019

Der ehemalige Rosengarten-Chef Michel Maugé hat das Projekt im Jahr 2019 initiiert. Er will so junge Talente aus ganz Europa zusammenbringen. Dafür schreibt er jährlich über 1.500 Musikschulen in ganz Europa an, ihre Talente zu nominieren. Diese Schüler müssen sich bewerben und werden dann von einer Fach-Jury ausgewählt.

"Für mich bedeutet das, die Jugend Europas zusammenzubringen, Vorurteile unter den einzelnen Nationen abbauen zu lassen und dies mit ihrem Hobby und ihrem Talent der Musik."

Uraufführung von "GAIA das Lied von der Erde" auf BUGA

Höhepunkt des Projekts ist die Uraufführung von "GAIA das Lied von der Erde". Der Komponist Mario Joannou Elia hat es eigens für die Bundesgartenschau und das diesjährige Motto komponiert. Für ihn ist das Werk ein Hymnus für Gaia, also Mutter Erde. Passend zu den Leitlinien der diesjährigen BUGA will er damit die Botschaft senden, dass wir auf diese Mutter Erde aufpassen müssen.

Komponist Mario Joannou Elia und Initiator Michel Maugé. michel maugé

Das "European Youth Orchestra" spielt am Freitag um 20 Uhr im Rokokotheater Schloss Schwetzingen und am Samstag um 20 Uhr auf der großen BUGA-Bühne.