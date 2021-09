In Mannheim beginnt der zweitägige Gipfel der Europäischen Sozialwirtschaft, kurz EUSES. Der Kongress findet aus dem Rosengarten heraus als Online-Veranstaltung statt, gemeinsam organisiert von der Stadt Mannheim und der Europäischen Kommission. In über 80 Veranstaltungen diskutieren über 300 Organisationen und mehr als 3.000 Teilnehmer aus ganz Europa über den Wandel und die Bedürfnisse des sozialen Sektors. Ziel der Konferenz ist es die Sozialwirtschaft in Europa zu stärken. Mit dabei sind unter anderem die drei EU-Kommissare Maros Sefcovic, Nicolas Schmit und Thiery Breton. Außerdem der ehemalige Profiboxer und heutige Sozialunternehmer Wladimir Klitschko und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Ergebnisse der Digitalkonferenz werden in die sogenannte Mannheimer Erklärung zur Sozialwirtschaft einfließen und dann der Europäischen Kommission übergeben.