Ein E-Roller-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Heidelberg dem falschen Auto die Vorfahrt genommen. Laut Polizeibericht überquerte der Mann gegen 3 Uhr morgens die Sofienstraße in Richtung Große Plöck. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Streifenwagens. Die Polizisten kontrollierten den Mann und stellen bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille fest. Die Fahrt wird für den Führerscheinbesitz des Mannes Konsequenzen haben, schreibt die Polizei.