Die 26-jährige Musikerin Adina Mitchell aus Heidelberg wird neben 23 anderen Musik-Acts beim ESC-Vorentscheid für Deutschland antreten. Wie sie auf der Bühne überzeugen möchte.

Seit einigen Tagen ist es offiziell: Die 26-jährige Jura-Studentin Adina Mitchell aus Heidelberg wird bei der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest (ESC) antreten. Mehr als 3.000 Acts hatten sich dafür beworben, Stefan Raab und sein Team haben sich für insgesamt 24 Musikerinnen und Musiker entschieden. Die Shows des deutschen Vorentscheids werden am Freitag (14. Februar), Samstag (15. Februar) und Samstag (22. Februar) ausgestrahlt. Das Finale der Vorrunde wird dann am 1. März live in der ARD übertragen.

ESC 2025 in der Schweiz

In den Auswahlrunden treten die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren eigenen Titeln oder Coversongs auf. Bewertet werden sie von einer Jury - bestehend aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und einem weiteren Gastjuror. Am 17. Mai findet dann das eigentliche Finale des Eurovision Song Contest in Basel (Schweiz) statt.

Heidelberger Studentin und Musikerin beim ESC-Vorentscheid

Adina wird bei der zweiten Show am Samstag antreten. Die gebürtige Regensburgerin lebt und studiert in Heidelberg. Schon als kleines Kind hat sie ihre Liebe zur Musik entdeckt. Bereits mit vier Jahren begann sie Geige zu spielen. Als Michael Jackson im Jahr 2009 starb, entwickelte sie schließlich ihre Leidenschaft für Popmusik. Viele Jahre später hat sie dann ihren ersten Song veröffentlicht.

Beim ESC hat sie sich selbst online beworben. Die Zusage zum Vorentscheid kam für sie völlig überraschend: "Ich habe den Anruf erst weggedrückt, weil ich es nicht glauben konnte", erzählt sie im SWR-Interview kurz vor ihrer Abreise nach Hürth bei Köln. Dann gab es aber ein zweites Telefonat und alles hat geklappt. "Ich bin total stolz, dass ich da jetzt antreten darf."

Adina: "Ich bin vielleicht ein bisschen ein Underdog"

Obwohl die Musikerin noch eher unbekannt ist, weiß sie, wie sie überzeugen kann: "Ich bin vielleicht ein bisschen ein "Underdog" (Anmerkung der Redaktion: Außenseiterin). Aber ich glaube, dass das manchmal auch ganz gut tut. Weil man dann mit seiner Natürlichkeit auch einen Überraschungseffekt bei den Leuten erzeugen kann", sagt sie.

Ich mache gute Musik, davon bin ich überzeugt. Und ich liebe es auf der Bühne zu stehen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mein Bestes.

Heidelbergerin will beim ESC-Vorentscheid punkten

Adina versucht nicht zu weit zu denken. Trotzdem ist ihr klar, dass sich ihr Leben mit der Teilnahme etwas verändern wird: "Natürlich wird das mein Leben auf den Kopf stellen. Und ich wäre auf jeden Fall ready dafür", sagt sie.

Inzwischen habe sie auch schon eine "ganz schön krasse Reise" hinter sich. Mit dem ESC bekommt sie jetzt vor allem mehr Sichtbarkeit. Eines ihrer größten Highlights ihrer Karriere bislang: Ein Konzert an einem Strand in Brasilien vor etwa 35.000 Zuschauern.

Popmusikerin Adina lebt in Heidelberg und studiert Jura. Simon Stoeckl

Schlechte Jury-Votings für Deutschland - eine Belastung?

In den vergangenen ESC-Ausgaben kassierte Deutschland immer wieder Misserfolge. Im vergangenen Jahr erreichte Deutschland den zwölf Tabellenplatz. Im Jahr 2023 belegten die deutschen Teilnehmer den letzten Platz. Sollte Adina es nach den Vorrunden bis ins Finale schaffen und diese Misserfolgsserie möglicherweise fortsetzen - was würde das mit ihr machen? Damit habe sie sich noch nicht beschäftigt: "Ich habe noch keinen Gedanken daran verschwendet, dass das auch wieder passieren könnte."

Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man hinter seiner Musik und dem, was man macht, steht. Alles andere hat man eh nicht in der Hand.

Adina möchte irgendwann mal Profimusikerin werden. Sollte das nicht klappen, möchte sie Anwältin für Zivilrecht werden. Für sie steht aber schon jetzt fest: "Die Musik wird immer ein ganz riesiger, wichtiger Teil in meinem Leben bleiben."