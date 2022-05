Ganztägiger Erzieherinnen- und Erzieher-Streik in Mannheim

Die Beschäftigten der Kitas und der Schulkinderbetreuung in Mannheim wollen am Mittwoch ganztägig streiken. Es sei bereits "fünf nach zwölf", so die Gewerkschaft ver.di.

Die Streikenden wollen sich auf der Mannheimer Neckarwiese zum "Streikpicknick" treffen. Später soll es noch eine Streikaktion auf der Kurpfalzbrücke geben. Deshalb muss die Brücke nach Auskunft der Stadt am Mittwochvormittag zeitweise gesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr sei nicht betroffen. Baden-Württemberg Bundesweite Aktion Streiks für bessere Arbeitsbedingungen: Kitas und Sozialeinrichtungen in BW erneut geschlossen Die Streiks im Kita- und Sozialbereich gehen weiter: Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten am Mittwoch dem Aufruf der Gewerkschaft ver.di und legten die Arbeit nieder. mehr... Das Streik-Motto in Mannheim: "Wir holen uns unsere Pausen zurück" Die Gewerkschaft ver.di kritisiert, dass es weder beim Thema Entlastung noch beim Lohn vernünftige Regelungen von den Arbeitgebern gebe. In Bezug auf fehlende Arbeitskräfte werde weiter gebremst. Kritisiert wird darüber hinaus, dass vermehrt fachfremde Arbeitskräfte im Bereich Kinderbetreuung eingesetzt werden sollen. Ver.di verhandelt bereits seit Februar mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Verbesserung in vielen Bereichen gefordert Die Herausforderungen seien in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, so ver.di-Bezirksleiter Martin Gross. Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine verschärften die Situation noch weiter. Deshalb fordert die Gewerkschaft bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. "Es ist nicht einzusehen und ein völlig falsches Signal an junge Menschen, wenn in der Sozialarbeit deutlich weniger verdient wird als mit vergleichbaren Abschlüssen in technischen Berufen." In Heidelberg streiken angehende Psychotherapeutinnen und -Psychotherapeuten Beim bundesweiten Streik- und Aktionstag der Sozialarbeit treten in Heidelberg auch angehende Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in einen ganztägigen Warnstreik. Vor der dritten Verhandlungsrunde am 10. Mai wollen sie Druck auf die Arbeitgeber machen. Laut Gewerkschaft ver.di leisten sie wertvolle Arbeit für die psychologische Versorgung von Patienten. Bezahlt würden sie allerdings wie Praktikanten.