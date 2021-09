Besondere Erstwähler: Menschen mit Behinderung

per Mail teilen

Zwei Männer aus Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) dürfen bei der Bundestagswahl zum ersten Mal wählen. Aufgrund ihrer Behinderung waren sie bisher von Wahlen ausgeschlossen.

Enrico und Eric wohnen in einer Betreuungseinrichtung der Johannes-Diakonie in Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die 24 Bewohner dürfen jetzt alle zum ersten Mal zur Wahl gehen. Aber nur sechs von ihnen sind - wie die beiden - dazu auch kognitiv in der Lage.

85.000 dürfen zum ersten Mal wählen

Die Bundestagswahl ist die allererste, bei der auch Menschen mit Behinderung ihre Stimme abgeben können, die unter vollständiger gesetzlicher Betreuung stehen. Darunter sind viele mit einer geistigen Behinderung oder psychisch Kranke. Noch bis 2019 waren diese bundesweit rund 85.000 Menschen von jeder Wahl ausgeschlossen, bis das Bundesverfassungsgericht die Regelung kippte. Auch in Baden-Württemberg gibt es jetzt viele solcher Erstwähler.