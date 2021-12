per Mail teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 26. März mit einem Länderspiel in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ins WM-Jahr 2022. Das hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitgeteilt. Der Gegner ist noch offen. Er kann erst nach der Auslosung der Nations League am 16. Dezember festgelegt werden.