Poledance - also Tanzen an einer Stange - ist eine akrobatische Sportart. In Mannheim haben am Wochenende laut Veranstalter die ersten Meisterschaften im Poledance im Südwesten stattgefunden.

In Mannheim sind am Samstag im Kulturhaus bei der Poledance-Meisterschaft 70 Frauen und drei Männer angetreten. Die professionellen Pole-Sportlerinnen und -Sportler zeigten Choreographien um eine feste und eine sich drehende Stange. Ausgezeichnet wurden die jeweils Besten in sieben unterschiedlichen Kategorien.

Eine Teilnehmerin tanzt im Kulturhaus in Mannheim bei der Poledance-Meisterschaft Baden-Württemberg auf der Bühne. Nach Angaben der Veranstalter ist es die erste Poledance-Meisterschaft im Südwesten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach Poledance: Viel Kraft und Flexibilität nötig Poledance verlange sehr viel Kraft und man brauche auch viel Flexibilität, sagte eines der Jury-Mitglieder am Rande des Wettbewerbs. Die hohe Kunst sei es, das alles miteinander zu kombinieren und es dabei auch noch leicht aussehen zu lassen. In Mannheim sind auch Kostüm und Make-Up wichtig Bei der Meisterschaft in Mannheim waren nach Veranstalterangaben auch Kostüme, Make-Up und Requisiten wichtig, denn anders als beim rein sportlichen Poledance ging es in Mannheim auch um den Show-Effekt.