Die ersten Kampfpanzer sind in der Hardheimer Carl-Schurz-Kaserne angekommen. Sie gehören zu einem neu geschaffenen Bataillon, das bis 2023 komplett in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) stationiert werden soll.

Vier "Leopard 2"-Panzer sind am Donnerstagvormittag in Hardheim angekommen, jeweils 60 Tonnen schwer und 1.500 PS stark. Auch ein Berge-Panzer vom Typ "Büffel" traf am Donnerstag dort ein. Bis zum Jahr 2023 sollen dann mehr als 40 Panzer und knapp 500 Soldaten des neuen Bataillons in Hardheim stationiert sein.

Bundeswehr investiert 55 Millionen Euro

In die ursprünglich stillgelegte Carl-Schurz-Kaserne ist wieder Leben eingekehrt, seit das Bundesverteidigungsministerium beschlossen hat, das Areal doch wieder nutzen zu wollen. Die Erftalgemeinde soll mit dem neu gebildeten Panzerbataillon 363 wieder zu einem wichtigen Militärstandort ausgebaut werden. Dazu investiert die Bundeswehr etwa 55 Millionen Euro in die Hardheimer Kaserne.

Stadt und Kreis glücklich über Wiederbelebung

Der Landrat des Neckar-Oderwald-Kreises, Achim Brötel, sagte, es sei eine Gemeinschaftsleistung der vielen politischen Akteure, dass beim Aufbau eines neuen Panzer-Bataillons Hardheim wieder zum Zug komme.

"Wir sind der einzige Standort in ganz Deutschland, der wieder aktiviert worden ist, nach der Bundeswehr-Strukturreform. Wir freuen uns, weil die Bundeswehr hier zuhause ist, und wollen jetzt auch alles dafür tun, dass der Leopard im Odenwald heimisch wird." Achim Brötel, Landrat des Neckar-Oderwald-Kreises

Soldaten bringen Leben in Region

An die Ankunft der neuen Soldatinnen und Soldaten knüpfen sich viele Hoffnungen für die gesamte Region, so der Landrat. Der Zuzug von 500 Menschen bedeute Aufschwung für den Wohnungsmarkt und mehr Kaufkraft im regionalen Handel und der Gastronomie.