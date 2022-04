Erste Ökumene-Kirche in Mannheim vorgestellt

per Mail teilen

In Mannheim wurde am Donnerstag die nach Angaben der Initiatoren bundesweit erste Ökumene-Kirche vorgestellt. Dafür wurde die St. Pius-Kirche im Stadtteil Neuostheim mehrere Jahre lang umgebaut.

Neu angefertigt für die Ökumene-Kirche wurde ein Altar, der aus Materialien der evangelischen Thomas-Kirche und der - bislang katholischen - St. Pius-Kirche gebaut wurde. Er soll ein Symbol der Ökumene-Gemeinschaft sein. Außerdem wurde das Taufbecken, als zentrales Element beider Konfessionen, ins Zentrum der Kirche gerückt.

Eröffnung am Sonntag

Mit einem Festgottesdienst wird die Ökumene-Kirche St. Pius am Sonntagnachmittag eröffnet. Das Gotteshaus wurde in den 1950er Jahren nach den Plänen von Hans Rolli erbaut, der für insgesamt vier Kirchen in Mannheim verantwortlich ist.

Das Besondere sei, dass ein Kirchenraum gemeinsam von der evangelischen Thomasgemeinde und der katholischen St. Pius-Gemeinde für Gottesdienste genutzt werde, sagte der evangelische Dekan Ralph Hartmann am Donnerstag in Mannheim. Bislang seien Gottesdienste selbst in Simultankirchen nebeneinander gefeiert worden.

Gemeinsame Nutzung nach Wasserrohrbruch

Seit 2015 wird die St. Pius-Kirche sowohl von der katholischen Pfarrgemeinde als auch von der evangelischen Thomasgemeinde genutzt. Das hatte zuerst vor allem organisatorische Gründe: Durch zwei große Wasserschäden in der evangelischen Thomaskirche konnte diese nicht mehr genutzt werden. Das beschleunigte den ökumenischen Gedanken. Jetzt soll das umgebaute Gotteshaus den Bedürfnissen beider Konfessionen gerecht werden.