"Lange Nacht der Innovation" in Mannheim

In Mannheim feiert die Gründer- und Start-Up-Szene am Freitagabend die erste "Nacht der Innovation". Junge Unternehmen zeigen, woran sie gerade arbeiten.

Die kreative Kraft der Stadt Mannheim soll am Freitagabend bei der "Langen Nacht der Innovation" ins Licht der Öffentlichkeit rücken. Denn in der Stadt gebe es ein Ökosystem von Startups mit hochkreativem Potenzial, so beschreiben es die Veranstalter. Start-Ups und Institutionen geben an vier verschiedenen Standorten Einblicke in ihre Arbeiten und Ausstellungen. Verschiedene Gründungszentren und Kulturbetriebe im ganzen Stadtgebiet stellen zwischen 18 und 24 Uhr ihre Arbeit vor. Auf dem Lindenhof präsentieren die medizintechnologischen Zentren Cubex One und Cubex41 aktuelle Entwicklungen aus Forschung, Medizin- und IT-Technik.

Blick hinter die Kulissen

Im Mannheimer Jungbusch laden das C-Hub und der Musikpark Mannheim zu sich ein und geben Einblicke in Film- und Tonstudios. Im Alten Stromwerk in der Mannheimer Neckarstadt West findet der Nachtmarkt mit Street Food-Angeboten und Live-Musik statt. Führungen durch die Forschungslabore der Archäometrie werden in Museum für Weltkulturen der Reiss-Engelhorn-Museen angeboten. An den verschiedenen Orten gibt es außerdem Live-Musik und verschiedene Essensangebote.