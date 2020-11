Die Krankenhäuser von Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis betreuen rund 150 Corona-Patienten stationär. Am Uniklinikum Mannheim werden Operationen jetzt verschoben.

Von den rund 150 Corona-Patienten in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis müssen knapp 30 beatmet werden. Patienten, deren Operation sich verschieben lässt, müssen am Mannheimer Uniklinikum aktuell länger warten.

Noch gibt es genügend Personal in der zweiten Corona-Welle. dpa Bildfunk picture alliance/Fabian Strauch/dpa

Dabei gehe es um sogenannte elektive Eingriffe, also nicht dringend notwendige Operationen. Aktuell seien am Uniklinikum fünf OP-Säle geschlossen, sagte der leitende Oberarzt Tim Viergutz dem SWR. Dieses Personal werde gebraucht, um auf der Intensivstation COVID-Patienten zu betreuen. Insgesamt stehe das Personal am Klinikum ernorm unter Druck, so Viergutz.

"Das System wird ausgepresst auf Teufel-komm-raus. Ein Krankenhaus ist aber keine Autofabrik. Das funktioniert so nicht." Tim Viergutz, leitender Oberarzt am Klinikum Mannheim

Wenn die Belastung des Personals steigt, dann steigt auch die Zahl der Krankheitsfälle. Das wiederum löst eine Spirale weiterer Belastung aus, sagt auch eine Ärztin aus dem Rhein-Neckar-Kreis, die allerdings anonym bleiben möchte. In der Corona-Pandemie seien auch die Anforderungen stark gestiegen. Allein die akribische Dokumentation raube viel Zeit, die in der eigentlichen Pflege dann fehle.

"Notaufnahme-Personal arbeitet unter Vollschutz"

Nicht ein Mangel an Intensivbetten sei das Problem, sondern der Mangel an vorhandenem Personal. Noch habe man in Mannheim Kapazitäten, so Viergutz. Allerdings mache sich die lange Phase der Corona-Pandemie bemerkbar: Die steigende Arbeitsbelastung führe auch bei Ärzten und Pflegern zu mehr Ausfällen.Besonders die Arbeitsbelastung in der Notaufnahme sei hoch, weil hier das Personal unter Vollschutz arbeiten muss.

Und es gibt weitere Auswirkungen: Der medizinisch geprägte Corona-Alltag dehnt sich zunehmend auf alle Bereiche aus. In der gesamten Region, sagt Andreas Pitz, er ist Professor für Gesundheitsrecht in Mannheim. Und Experte für das Thema Notfallversorgung.

"Wir haben alleine im letzten Monat 110 Infektionstransporte gehabt. 99 sind auf COVID-19-Verdachtsfälle entfallen. Desto mehr die Zahlen in den Kliniken ansteigen ist es ein Indikator, dass auch davor Probleme entstehen. Es ist eine Stresssituation im System." Andreas Pitz, Prof. für Gesundheitsrecht

Den aktuellen Lockdown hält der Mediziner und leitende Oberarzt am Uniklinikum Mannheim, Tim Viergutz, dagegen für den effektivsten Weg, das Infektionsgeschehen und damit auch die Belastung für die Kliniken und Krankenhäuser der Region abzufangen.