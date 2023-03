Das Mannheimer Nationaltheater kann die Bauarbeiten für die "Oper am Luisenpark" in Eigenregie fortsetzen. Im Dezember hatte das verantwortliche Bauunternehmen Insolvenz gemeldet.

Seit Dezember vergangenen Jahres ruhen die Arbeiten an der Leichtbauhalle am Luisenpark. Wann die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden, ist noch nicht absehbar. Juristisch sicher ist nur, dass das Mannheimer Nationaltheater nun selber in Eigenregie die "Oper am Luisenpark" (OPAL) fertigstellen kann.

Unklar ist, ob 17 Millionen Euro reichen

Nicht abzusehen ist, ob es bei den ursprünglich kalkulierten Kosten in Höhe von 17 Millionen Euro bleibt, so das Nationaltheater Mannheim in einer Mitteilung. Auf der Baustelle werden vor Wiederaufnahme der Arbeiten zunächst Sicherungs- und Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, heißt es von Seiten des Geschäftsführenden Intendanten Tilmann Pröllochs.

Ob die Ersatzspielstätte für Oper und Tanz am Mannheimer Nationaltheater doch noch in der kommenden Spielzeit in Betrieb genommen werden kann, bleibt offen.