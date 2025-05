Was können Betroffene von Sextortion tun?

Erstmal die Ruhe bewahren, man sollte nicht voreilig auf die Forderungen der Erpresser eingehen. Die Erpresser hören in der Regel nicht auf, sondern verstärken ihre Drohungen. Lieber die Beweise sichern und den Kontakt zum Erpresser abbrechen. Anzeige erstatten, am Besten persönlich mit den Beweismitteln zur örtlichen Polizeibehörde gehen. Hilfe holen: Es ist ratsam mit Freunden und Familie darüber zu reden und Hilfsangebote zu nutzen. Auf StopNCII.org oder Take It Down können die Bilder gemeldet werden, damit sie von den Plattformen offline genommen werden.