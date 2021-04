Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder zu erneuten Warnstreiks am Großkraftwerk Mannheim auf. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde. Nach Gewerkschaftsangaben haben die Arbeitsniederlegungen heute früh um 6 Uhr begonnen und sollen bis Freitagfrüh dauern. Für Mittwochvormittag ist auf dem Parkplatz des Großkraftwerks außerdem eine Drive-In-Streikkundgebung geplant. Mit der Aktion will die Gewerkschaft nach eigenen Angaben Bewegung in die festgefahrenen Tarifverhandlungen bringen. Verdi fordert für seine Mitglieder unter anderem 6,5 Prozent mehr Lohn und eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro pro Monat für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Am ersten Warnstreik vor vier Wochen hatten nach Gewerkschaftsangaben rund 450 Beschäftigte pro Tag ihre Arbeit niedergelegt. Insgesamt sind am GKM rund 570 Menschen beschäftigt.