Kommunale Kitas streiken erneut

Der Gewerkschaften Verdi und GEW rufen die Beschäftigten in kommunalen Kitas am Mittwoch und Donnerstag zu weiteren Warnstreiks auf. Laut Verdi werde unter anderem in Ludwigshafen, Landau, Speyer, Frankenthal, Dudenhofen, Neuhofen, Worms und Schifferstadt gestreikt. Erzieherinnen und Erzieher wollen am Montagvormittag ab 10 Uhr durch die Ludwigshafener Innenstadt ziehen, um ihre Forderung nach mehr Lohn und besseren Arbeitsbedingungen zu unterstreichen. Mehrere Kommunen, darunter Haßloch, versuchen, Notbetreuungen für Kinder zu organisieren. Den letzten Warnstreik Anfang Mai hatten Elternvertreterinnen aus Ludwigshafen gegenüber dem SWR kritisiert. Der Landeselternausschuss, der nach eigenen Angaben Elternvertretungen von 2.600 Kitas vertritt, schloss sich der Kritik an und forderte die Tarifparteien auf, verantwortungsvoll zu handeln.