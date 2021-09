Unbekannte lösen Radmuttern: Kind warnt Vater

Seit Monaten lösen Unbekannte an Autos im Neckar-Odenwald-Kreis immer wieder Radmuttern. Jetzt gab es einen neuen Fall. Ein vierjähriges Kind konnte Schlimmeres verhindern.

Nach Polizeiangaben war ein 28 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend mit seiner Tochter in Mosbach-Waldstadt unterwegs. Während der Fahrt machte ihn das vierjährige Mädchen plötzlich darauf aufmerksam, dass sie ein Klopfgeräusch am Fahrzeug hörte. Der Vater hielt an und stellte fest, dass alle fünf Radmuttern am linken Hinterreifen gelöst wurden.

Raum Buchen am stärksten betroffen

Erst im vergangenen Juni war ein 18-Jähriger in Buchen deshalb mit dem Auto verunglückt. Er und seine drei Mitfahrer blieben aber unverletzt. Schon seit längerer Zeit hatte es im Neckar-Odenwald-Kreis immer wieder Fälle von gelösten Radmuttern gegeben. Die meisten registrierte die Polizei im Bereich Buchen/Walldürn/Hardheim, aber auch Autofahrer im Raum Mosbach waren bereits betroffen.