Erneuerter "Planetenweg" in Heppenheim

Der zwei Kilometer lange "Planetenweg" in Heppenheim (Kreis Bergstraße) führt maßstabsgetreu durch das Sonnensystem. Jetzt ist der Wanderweg wegen einer Flurbereinigung erneuert worden - von der Stadt Heppenheim, dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald und dem Verein Starkenburg-Sternwarte. Zudem gibt es drei neue Informationstafeln, zum Beispiel über die Milchstraße oder den Kleinplaneten namens "Heppenheim". Der "Geopark-Pfad Planetenweg" soll das Sonnensystem erfahrbar und erlebbar machen, so Jürgen Volpp, Vorstandsmitglied des Vereins Starkenburg-Sternwarte. Am Wegesrand stehen 14 Tafeln mit Informationen über die jeweiligen Planeten. Start ist in der Altstadt, die Starkenburg oben auf dem Berg symbolisiert auf dem Planetenweg die Sonne.